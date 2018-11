Erneute Avalanche-Pleite ohne Grubauer

New York (SID) - Erneut ohne den deutschen Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat Colorado Avalanche seine Negativserie in der nordamerikanischen Profiliga NHL nicht beenden können. Grubauer erlebte die fünfte Niederlage des früheren Stanley-Cup-Gewinners nacheinander mit 2:5 bei den Winnipeg Jets nur als Zuschauer mit. Colorado rangiert in der Western Conference im Mittelfeld auf dem neunten Rang gleichauf mit dem Tabellenachten Edmonton Oilers auf dem letzten Play-off-Platz.

Gegen die Flyers auf der Bank: Torhüter Philipp Grubauer © SID

Grubauer musste beim Gastspiel seiner Mannschaft in Winnipeg einmal mehr seinem russischen Konkurrenten Semjon Warlamow den Platz zwischen den Pfosten des Avalanche-Tores überlassen. Von den bisherigen 16 Saisonspielen bestritt der Rosenheimer lediglich fünf. Zu seinem bislang letzten Einsatz kam der 26-Jährige, der zu Saisonbeginn von Meister Washington Capitals zu Avalanche gewechselt war, vor Wochenfrist bei Colorados 6:7 bei den Vancouver Canucks.