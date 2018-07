Ersatzkeeper Drobny und Zetterer verlängern in Bremen

Bremen (SID) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen kann für eine weitere Saison mit seinen Ersatztorhütern Jaroslav Drobny (38) und Michael Zetterer (22) planen. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, unterschrieben beide Keeper einen Vertrag über ein weiteres Jahr in der Hansestadt. Die Vertragsunterschrift galt bereits seit einiger Zeit nur noch als Formsache.

Jaroslav Drobny verlängert für ein Jahr an der Weser © SID

Beide Schlussmänner dürften hinter Stammkeeper Jiri Pavlenka aber kaum auf Einsatzzeiten kommen. Drobny, der in seine 21. Saison als Profi geht, ist für Geschäftsführer Frank Baumann vor allem ein "sehr wichtiger Trainingspartner". Zetterer befindet sich nach seiner langen Verletzungspause (Kahnbeinbruch) weiterhin in der Reha-Phase soll sich wieder an sein "höchstes Leistungsniveau" heranarbeiten.