Ersatzmann Bradl hat "nichts zu verlieren"

Hohenstein-Ernstthal (SID) - Der frühere Motorrad-Weltmeister Stefan Bradl kann beim Heimrennen am Sachsenring mit seiner Rolle als Ersatzmann gut leben. "Die anderen sind alle im Rennrhythmus, mir fehlt ein wenig die Routine. Aber ich habe nichts zu verlieren", sagte der Zahlinger: "Ein Platz in den Top 10 wäre ein Traum."

Bradl hofft weiter auf eine Rückkehr in die MotoGP © SID

Bradl springt beim Großen Preis von Deutschland am Sonntag (14.00 Uhr/ServusTV und DAZN) in der MotoGP für den Spanier Jorge Lorenzo ein. Der Honda-Werksfahrer muss nach einem schweren Trainingssturz in Assen/Niederlande länger pausieren.

"Mein Start ist leider durch einen negativen Aspekt zustande gekommen. Ich wünsche Jorge gute Besserung", sagte Honda-Testfahrer Bradl, der im Vorjahr am Sachsenring bereite den Italiener Franco Morbidelli ersetzt hatte und 16. geworden war. Nach seinem Wildcard-Einsatz Anfang Mai im spanischen Jerez, wo Bradl den zehnten Platz belegte, kann er sich erneut beweisen. "Dass ich erst ein Rennen in dieser Saison gefahren bin, ist natürlich ein Nachteil", sagte der 29-Jährige.

Honda hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass Bradl zum Einsatz kommen wird. "Das ist super aufregend für mich", sagte der Moto2-Champion von 2011: "Ich hatte jetzt ja nur ein paar Tage Zeit, mich auf das Rennen vorzubereiten. Aber die Vorfreude ist riesengroß."