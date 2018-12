Erste Frau seit 1976: NBA-Team Pacers holt Krauskopf in Geschäftsführung

Indianapolis (SID) - Die Indiana Pacers aus der Basketball-Profiliga NBA haben als erstes Team seit 1976 eine Frau als stellvertretende Geschäftsführerin eingestellt. Wie das Franchise aus Indianapolis am Montag (Ortszeit) mitteilte, übernimmt Kelly Krauskopf ab dem 1. Januar 2019 den Posten in der Führungsetage. Die US-Amerikanerin stand zuletzt fast 20 Jahre an der Spitze des Frauen-Teams aus Indiana in der WNBA, der Frauen-Basketball-Liga in Nordamerika.

Krauskopf wird stellvertretende Geschäftsführerin © SID

"Als Architekt eines der erfolgreichsten WNBA-Franchises ist Kelly ein wahrer Pionier in unserem Sport", sagte Pacers-Besitzer Herb Simon. Krauskopf betonte, dass ihr Geschlecht nicht ausschlaggebend für ihren neuen Job gewesen sei: "Meine bisherigen Erfahrungen haben mir gezeigt, dass der Aufbau von Gewinner-Teams nicht auf dem Geschlecht basiert, sondern auf Menschen und Prozessen", sagte sie.

Zuletzt hatte Nancy Leonard als Frau die Position des "Assistant General Manager" ausgefüllt - 1976 ebenfalls bei den Pacers.