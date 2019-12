Erste Nachwuchs-WM im Fußball in zwei verschiedenen Ländern

Köln (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA geht bei der Vergabe seiner Turniere neue Wege. Mit der U20-Weltmeisterschaft der Juniorinnen findet erstmals ein Event im Nachwuchsbereich in zwei verschiedenen Ländern statt. Das U20-Turnier wird im August 2020 in Costa Rica und Panama ausgetragen. Dies gab die FIFA am Freitag bekannt.

Die FIFA organisiert die U20-WM 2020 in zwei Ländern © SID

Die deutsche U20 konnte sich als Zweiter der U19-Europameisterschaft bereits im Juli für die WM qualifizieren. Bislang fand auch im Erwachsenenbereich lediglich eine Weltmeisterschaft in zwei Ländern statt. 2002 waren Japan und Südkorea gemeinsam Gastgeber des Herrenturniers.