Erste Niederlage für die Patriots: Keine Chance gegen Baltimore

Köln (SID) - Die scheinbar unantastbaren New England Patriots sind ins Stolpern geraten und haben ihre erste Saisonniederlage in der US-Football-Liga NFL kassiert. Der Titelverteidiger unterlag in seinem neunten Spiel bei den Baltimore Ravens am Sonntag deutlich mit 20:37, damit sind die San Francisco 49ers um den deutschen Linebacker Mark Nzeocha das einzig verbliebene NFL-Team mit Weißer Weste. Baltimore steht nun bei einer Bilanz von 6:2 Siegen.

Auch Tom Brady kann verlieren © SID

"Wir haben heute in keiner Weise Normalform erreicht", sagte Patriots-Trainer Bill Belichick: "Auch das Coaching war sicherlich nicht gut. Aber wir müssen auch die Leistung der Ravens anerkennen, sie haben viele Waffen." Bis zum Sonntag hatten die Patriots den Gegnern im Schnitt lediglich 7,6 Punkte erlaubt, von Baltimore wurden sie nun allerdings dominiert.

Quarterback Lamar Jackson überzeugte für die Gastgeber mit zwei erlaufenen Touchdowns und einem Touchdown-Pass. Auf der Gegenseite warf Superstar Tom Brady nur einmal erfolgreich in die Endzone, dem 42-Jährigen unterlief zudem eine Interception.