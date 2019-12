Erste Podestplätze für deutsche Skicrosser

Innichen (SID) - Die deutschen Skicrosser dürfen sich über ihre ersten Podestplatzierungen in diesem Winter freuen. Beim Weltcup in Innichen in Südtirol belegte Florian Wilmsmann (Hartpennig) den zweiten Platz, Daniela Maier (Urach) fuhr auf Rang drei.

Skicrosser Wilmsmann holt den zweiten Platz am Feldberg © SID

Weil die K.o.-Runde wegen des schlechten Wetters am Samstag nicht ausgetragen werden konnte, zählte das Resultat der Qualifikation vom Freitag als Endergebnis - und Wilmsmann durfte jubeln. Am Sonntag konnte dann im regulären Format gefahren werden, Maier distanzierte im Finale die starke Schwedin Sandra Näslund.

Für Maier wie Wilmsmann, der am Sonntag zudem als Sechster überzeugte, ist es die zweite Podestplatzierung der Karriere. Maier war im Dezember 2016 in Val Thorens/Frankreich Dritte, Wilmsmann Mitte Februar am Feldberg Zweiter.