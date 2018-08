Erste Runde überstanden: Rückkehrer Hahn rettet Augsburg

Haiger (SID) - Keine weitere Schmach für die Schwaben: Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat einen erneuten Fehlstart in die Saison verhindert und die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Beim Regionalligisten TSV Steinbach Haiger gewann die Mannschaft von Trainer Manuel Baum, die zweimal in den vergangenen vier Jahren zum Auftakt gescheitert war, mit 2:1 (1:0).

Andre Hahn erzielte das Siegtor für den FCA © SID

Marco Richter (14.) und Rückkehrer Andre Hahn (65.) trafen für die Augsburger, die am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Aufsteiger Fortuna Düsseldorf in ihre achte Bundesliga-Spielzeit in Serie starten und bis dahin trotz des Erfolgs an ihrer Zielstrebigkeit arbeiten müssen. Kapitän Nico Herzig (55.) hatte zwischenzeitlich für den tapferen Underdog ausgeglichen.

Baum musste vor 4204 Zuschauern auf WM-Teilnehmer Alfred Finnbogason verzichten. Der isländische Stürmer, der wegen einer Entzündung der Patellasehne fehlte, wurde von Dong-Won Ji ersetzt. Neben dem zuletzt ausgeliehenen Südkoreaner durfte in Hahn ein weiterer Rückkehrer von Beginn an ran.

Ji hatte noch vor Richters Treffer die erste Chance (10.), als er nach einem missglückten Rückpass von TSV-Abwehrspieler Dino Bisanovic alleine auf Steinbachs Torhüter Frederic Löhe zulief. Dabei brachte er den Ball jedoch nicht rechtzeitig unter Kontrolle, Löhe griff zu und beruhigte erstmal die Partie.

Den Augsburgern, die mit der Halbfinal-Teilnahme 2010 ihren größten Pokalerfolg gefeiert hatten, half die schnelle Führung aber nur bedingt. Nach seiner guten Anfangsphase drosselte der FCA das Tempo und versuchte mit viel Ballbesitz, den Gegner zu dominieren. Der Hessenpokal-Sieger, der von Baum als "recht eklige Mannschaft" bezeichnet worden war, stemmte sich aber mutig dagegen und kam vor der Pause noch einige Male gefährlich vor das Tor.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Lässigkeit des Favoriten bestraft, als Herzig nach einer Ecke höher als alle Augsburger in der Luft stand und nicht unverdient zum Ausgleich einköpfte. Nur acht Minuten später hätte Nikola Trkulja den Viertligisten in Führung bringen müssen - er schoss aber über das leere Tor.

Die erneute Augsburger Führung durch Hahn war mehr als schmeichelhaft, die Gastgeber bestimmten in dieser Phase klar das Geschehen. FCA-Keeper Luthe musste die Fehler seiner Vorderleute immer wieder mit tollen Paraden ausbügeln.