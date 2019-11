Erste Saisonniederlage für Nzeochas 49ers

Köln (SID) - Der deutsche Football-Profi Mark Nzeocha hat in der US-Profiliga NFL zu Beginn der zweiten Vorrundenhälfte die erste Saisonniederlage kassiert. Nach Erfolgen in allen acht vorherigen Begegnungen verloren die Kalifornier gegen die Seattle Seahawks vor eigenem Publikum 24:27 nach Verlängerung. Damit ist kein Team in der laufenden NFL-Saison mehr ungeschlagen.

Mark Nzeocha spielte zuvor für die San Francisco 49er © SID

Obwohl die 49ers die Einstellung ihres 29 Jahre alten Startrekordes von zehn Siegen nacheinander verpassten, haben Nzeocha und seine Kollegen weiterhin beste Play-off-Chancen. Mit der bisherigen Gesamtausbeute von 8:1 Siegen liegt San Francisco, das zuvor erst zum zweiten Mal in seiner Geschichte die erste Hälfte der regulären Saison ohne Niederlage geblieben war, gleichauf mit Super-Bowl-Champion New England Patriots an der Ligaspitze.