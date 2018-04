Erste WM-Punkte für Öttl - Sechster in Texas

Austin (SID) - Motorrad-Pilot Philipp Öttl (Ainring/KTM) hat beim Großen Preis von Amerika nur knapp den dritten Podiumsplatz seiner Karriere verpasst. Der 21-Jährige wurde im Moto3-Lauf von Austin/Texas nach einer starken Vorstellung Sechster und holte beim Sieg des Spaniers Jorge Martin (Honda) die ersten Punkte der WM-Saison.

Moto-3 Pilot Öttl auf Platz sechs in Amerika © SID

"Nach dem Scheiß-Wochenende in Argentinien war es mal wieder so, wie es sein soll", sagte Öttl bei Eurosport zufrieden: "Ich habe versucht, ruhig zu bleiben und mein Ding zu machen. Es ist ganz gut gegangen. Das Motorrad hat gut gepasst."

Öttl verhinderte in der ersten Kurve nur knapp einen Sturz, als fünf Konkurrenten zu Fall kamen. Der Oberbayer ließ sich vom Zwischenfall nicht beeindrucken, fand schnell Anschluss an die Spitzengruppe und fuhr bis zum Schluss um die Podiumsplätze mit. Ein Angriff in der letzten Runde ging schief, Öttl verlor auf dem Circuit of the Americas im Kampf um die Top 3 eine Position.

Beim Auftakt in Katar war Öttl ausgeschieden, in Argentinien hatte es zuletzt nach missglücktem Reifenpoker nur zum 23. Platz gereicht. Weiter geht es am 6. Mai, in Jerez/Spanien findet der Auftakt in Europa statt.