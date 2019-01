Erster Asien-Cup-Sieg für Thailand nach Trainerwechsel

Dubai (SID) - Für Thailands Fußball-Nationalmannschaft hat sich der kurzfristige Trainerwechsel nach dem Fehlstart in den Asien-Cup in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgezahlt. Beim Debüt des neuen Coaches Sirisak Yodyardthai siegten die "War Elephants" in ihrem zweiten Vorrundenspiel der Gruppe A gegen das weiterhin sieglose Bahrain 1:0 (0:0) und wahrten damit nach der 1:4-Auftaktniederlage gegen Indien ihre Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale.

Thailands Nationalspieler feiern den Sieg gegen Bahrain © SID

Erst am vergangenen Montag hatte sich Thailands Verband einen Tag nach der Pleite gegen Indien von seinem serbischen Coach Milovan Rajevac getrennt. Der 65-Jährige, der Ghana bei der WM-Endrunde 2010 in Südafrika bis ins Viertelfinale geführt hatte, war seit 2017 für die Asiaten tätig gewesen.