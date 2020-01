Erster EM-Sieg: Niederlande schlagen Lettland - Dänemark verliert

Trondheim (SID) - Sie feierten wie die Europameister, dabei freuten sie sich "nur" über ihren ersten Sieg überhaupt bei einer Handball-EM: Die Niederlande mit dem großartigen Regisseur Luc Steins gewannen in der deutschen Gruppe C gegen das höher eingeschätzte Lettland mit 32:24 (16:10) und wahrten damit vor ihrem letzten Gruppenspiel gegen Titelverteidiger Spanien die Chance auf das Erreichen der Hauptrunde.

Die Niederländer gewinnen zum ersten Mal bei einer EM © SID

Derweil geriet der heißeste Turnierfavorit schon in seinem Auftaktspiel ins Straucheln und sorgte damit für die erste große Überraschung dieser EM. Olympiasieger und Weltmeister Dänemark verlor in der Gruppe E gegen Island mit 30:31 (15:15) und ist in der Tabelle hinter Island und Ungarn vorerst nur Dritter. Neun Tore ihres Superstars Mikkel Hansen reichten den Dänen nicht zum Sieg, auf der Gegenseite setzte Islands Spielmacher Aron Palmarsson mit zehn Treffern sogar noch einen drauf.

Das taten auch die Niederländer, die mit ihrem wieselflinken Spiel, dem nur 1,72 m großen Steins im Aufbau und den gefährlichen Rückraumschützen Kay Smits (7 Tore) und Iso Sluijters (6) den schwerfälligen Letten den Zahn zogen. Die enge Deckung für Lettlands 2,15 m großen Linkshänder Dainis Kristopans klappte allerdings nicht immer, aus dem Rückraum, manchmal fast aus dem Stand, erzielte Kristopans sieben Tore.

Mit einer knappen 25:26 (13:14)-Niederlage gegen Ungarn in der Gruppe E startete Russland in die EM. Linkshänder Zsolt Balogh (7) für Ungarn und Dimitri Santalow für Russland (5) waren die besten Werfer ihrer Teams. In der Gruppe A zog Kroatien mit einem 31:23 (15:10) gegen Weißrussland in die Hauptrunde ein. Erfolgreichster Schütze der Partie war Weißrusslands Rechtsaußen Mikita Wailupau mit acht Toren, sechsmal traf Igor Karacic aus dem Rückraum für Kroatien.