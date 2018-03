Erster NHL-Profi asiatischer Herkunft: Trauer um "King Kwong"

Calgary (SID) - Larry Kwong, in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL erster Profi mit asiatischen Wurzeln, ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Dies gab sein früherer Klub New York Rangers bekannt. Laut US-Medien starb der Stürmer mit den Spitznamen "King Kwong" und "China Clipper" bereits am vergangenen Donnerstag in Calgary.

Larry Kwong ist im Alter von 94 Jahren verstorben © SID

Der in Vernon/British Columbia geborene Kwong gab sein NHL-Debüt am 13. März 1948 im Spiel gegen die Montreal Canadiens. Es war allerdings sein erster und letzter Einsatz in der Liga. Später spielte Kwong, dessen Vorfahren aus China stammen, in England und in der Schweiz. In Europa arbeitete er auch als Trainer.