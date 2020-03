Erster NHL-Vertrag: Michaelis unterschreibt in Vancouver

München (SID) - Eishockey-Nationalspieler Marc Michaelis hat den erhofften NHL-Vertrag in der Tasche. Der gebürtige Mannheimer unterschrieb für ein Jahr bei den Vancouver Canucks und muss im nächsten Schritt um einen Kaderplatz kämpfen. Michaelis (24), der in den vergangenen Jahren an der Minnesota State University spielte und dort zuletzt Kapitän war, lagen laut Medienberichten mehrere Angebote vor.

Nationalspieler Marc Michaelis bekommt NHL-Vertrag © SID

Michaelis, dessen Team vor dem abrupten Saisonende wegen der Corona-Pandemie als Meisterschaftsanwärter im US-College-Eishockey galt, stammt aus dem Mannheimer Nachwuchs und wechselte bereits 2014 nach Nordamerika. Der zweimalige WM-Teilnehmer zählt dieses Jahr zu den zehn nominierte Akteuren für den Hobey Baker Award, den der beste College-Spieler der Saison erhält.

Neben Michaelis gehörten in Parker Tuomie (24), der ebenfalls eine Chance auf einen NHL-Vertrag hat, und Julian Napravnik (22) zwei weitere deutsche Spieler zum Team der Minnesota State. "Ich möchte Profi-Eishockey spielen, und ich werde Profihockey spielen", sagte Michaelis bei The Athletic. Im Moment habe die Coronakrise aber erst einmal alles verändert und man könne nur abwarten.