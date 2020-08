Erster Saisonsieg für Kovac und Monaco

Köln (SID) - Der frühere Bundesliga-Trainer Niko Kovac hat mit der AS Monaco seinen ersten Saisonsieg in der französischen Fußball-Liga Ligue 1 gefeiert. Am 2. Spieltag gewann das Team aus dem Fürstentum beim FC Metz 1:0 (1:0). Zum Saisonauftakt in der Vorwoche hatte sich Monaco 2:2 von Stade Reims getrennt.

Trainer Kovac und Monaco holen ihren ersten Saisonsieg © SID

Den Siegtreffer in Metz erzielte der von Bayer Leverkusen umworbene Benoit Badiashile (22.), nach einer Gelb-Roten Karte gegen Youssouf Fofana (47.) musste Monaco fast die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl spielen. Kovac, der Anfang November des vergangenen Jahres bei Bayern München entlassen worden war, wurde Mitte Juli als neuer Trainer in Monaco vorgestellt.