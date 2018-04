Erster Saisonsieg für Schweinsteiger-Team Chicago Fire

Chicago (SID) - Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat in der nordamerikanischen Profiliga MLS mit Chicago Fire im vierten Anlauf den ersten Saisonsieg gefeiert. Das Team des früheren Nationalmannschafts-Kapitäns gewann gegen Columbus Crew 1:0 (1:0) und rückte damit in der Ost-Gruppe in die Reichweite der sechs Play-off-Plätze vor.

Schweinsteiger feiert mit Chicago den ersten Saisonsieg © SID

In den ersten drei Saisonspielen hatte Chicago, das im Vorjahr schon in der ersten Play-off-Runde an den New York Red Bulls gescheitert war, zunächst zwei Niederlagen kassiert und danach ein Remis geholt.

Schweinsteiger agierte beim Erfolg gegen Columbus in ungewohnter Rolle. Fire-Coach Veljko Paunovic setzte den 33 Jahre alten Ex-Münchner in der Abwehrzentrale statt auf der angestammten Position im Mittelfeld ein.