Erster Sieg für Arsenal unter Arteta

Köln (SID) - Unter dem neuen Teammanager Mikel Arteta hat der englische Fußball-Traditionsklub FC Arsenal nach Anlaufschwierigkeiten pünktlich zum Start ins Jahr 2020 in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Gunners besiegten am Mittwoch den ebenfalls formschwachen Rekordmeister Manchester United mit 2:0 (2:0), nach dem ersten Erfolg im dritten Spiel unter dem 37-jährigen Arteta stellte das Team um Rio-Weltmeister Mesut Özil und Torhüter Bernd Leno den Anschluss an die Europacup-Plätze wieder her.

Arteta feierte seinen ersten Sieg als Gunners-Coach © SID

Nicolas Pepe (8.) und der frühere Bundesliga-Profi Sokratis (43.) waren für die Londoner erfolgreich, die den Rückstand auf United auf Rang fünf auf vier Punkte reduzierten. Özil, von seinem früheren Mitspieler Arteta zuletzt in höchsten Tönen gelobt, spielte durch und leitete mit einem Eckball das 2:0 ein.

Titelverteidiger Manchester City und Leicester City üben derweil zumindest sanften Druck auf den souveränen Spitzenreiter FC Liverpool aus. Die Citizens gewannen am 21. Spieltag 2:1 (0:0) gegen den FC Everton und brachten Toffees-Teammanager Carlo Ancelotti im dritten Spiel die ersten Punktverluste bei. Leicester setzte sich 3:0 (2:0) bei Newcastle United durch und behauptete den zweiten Tabellenplatz mit einem Zähler Vorsprung auf die Mannschaft von Pep Guardiola.

Star-Coach Jürgen Klopp und Champions-League-Sieger Liverpool können aber am Donnerstag (21.00 Uhr/Sky) gegen Sheffield United wieder auf 13 bzw. 14 Punkte davonziehen - und haben noch ein weiteres Spiel in der Hinterhand.

Im Duell der ehemaligen Bayern-Trainer triumphierte Guardiola über Ancelotti dank der Tore des Brasilianers Gabriel Jesus (51., 58.). Beim ersten City-Treffer gab Nationalspieler Ilkay Gündogan die Vorlage. Für Leicester, Sensationsmeister 2015/16, trafen Ayoze Perez (36.), James Maddison (39.) und Hamza Choudhury (87.).

Hinter dem Top-Trio leisteten sich zwei Champions-League-Anwärter Ausrutscher. Der FC Chelsea, im Achtelfinale der Königsklasse Gegner des deutschen Rekordmeisters Bayern München, kam bei Brighton & Hove Albion nur zu einem 1:1 (1:0) und liegt nunmehr acht Punkte hinter ManCity.

Tottenham Hotspur, nächster Champions-League-Gegner von Bundesliga-Herbstmeister RB Leipzig, kassierte einen herben Rückschlag beim 0:1 (0:1) beim FC Southampton mit dem einstigen RB-Coach Ralph Hasenhüttl auf der Bank. Bei den Spurs wurde Stürmerstar Harry Kane eine Viertelstunde vor Spielende angeschlagen ausgewechselt.

West Ham United gelang indes nach der Entlassung von Manuel Pellegrini durch das 4:0 (3:0) gegen den AFC Bournemouth der Sprung aus der Abstiegszone. Hammers-Ikone Mark Noble (17., 35./Elfmeter), der Ex-Frankfurter Sebastien Haller (25.) und der Brasilianer Felipe Anderson (66.) bescherten David Moyes ein perfektes Comeback auf der Trainerbank der Londoner. Moyes hatte im Sommer 2018 seinen Stuhl für den Chilenen Pellegrini räumen müssen.

Am Tabellenende verpasste es der von Daniel Farke trainierte Aufsteiger Norwich City durch das 1:1 (1:0) gegen Crystal Palace, den Anschluss an das rettende Ufer herzustellen.