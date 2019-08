Erster Sieg seit 16 Monaten: Reed siegt in Jersey City

Köln (SID) - Patrick Der amerikanische Golf-Profi Patrick Reed hat bei der Northern Trust in Jersey City seine 16-monatige Durststrecke beendet und wieder einen Turniersieg auf der US-Tour gefeiert. Der 29-Jährige gewann das erste Play-off-Turnier des FedExCup mit insgesamt 268 Schlägen vor dem Mexikaner Abraham Ancer (269).

Patrick Reed siegt in New Jersey © SID

Zuletzt hatte Reed bei seinem Masters-Triumph in Augusta 2018 ein Turnier als Sieger beendet - der Erfolg an der Magnolia Lane ist sein bislang einziger Major-Titel. Dank des Siegs in New Jersey kommt der Texaner nun auf insgesamt sieben Titel auf der PGA-Tour.

Der FedExCup wird traditionell im Play-off-Format ausgetragen. Zum Auftakt qualifizieren sich insgesamt 70 Profis für das nächste Event in dieser Woche in Medinah. Dort schaffen die Top 30 den Sprung ins Finale in Atlanta, wo es beim Tour Championship (22. bis 25. August) um eine Siegprämie von 15 Millionen Dollar geht. Deutsche Golfer hatten die Qualifikation für den FedExCup verpasst.