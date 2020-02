Erster Spielausfall seit 2011: Rhein-Derby wegen Sturmtief "Sabine" abgesagt

Köln (SID) - Das für Sonntag ansetzte rheinische Derby der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln ist wegen des anziehenden Sturmtiefs abgesagt worden. Das gaben die Vereine am Sonntagmorgen bekannt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwarte zwar vor und während der Partie noch kein Unwetter in Mönchengladbach, doch soll das Sturmtief "Sabine" unmittelbar nach dem Schlusspfiff durch die Region ziehen.

"Da eine gesicherte Abreise der Fans dadurch nicht gewährleistet werden kann, hat sich Borussia Mönchengladbach in enger Abstimmung mit der Stadt Mönchengladbach, der Feuerwehr, der Polizei und der Deutschen Fußball Liga (DFL) zur Absage des Spiels entschlossen", hieß es in der Mitteilung weiter.

Die Absage bedeutet den ersten Spielausfall in der Bundesliga seit mehr als acht Jahren. Zuletzt hatte am 19. November 2011 die Begegnung zwischen Köln und dem FSV Mainz 05 wegen des Suizidversuchs des damals angesetzten Schiedsrichters Babak Rafati wenige Stunden vor dem Anpfiff nicht wie geplant stattfinden können. In der Geschichte des Oberhauses seit 1963 ist die Absage des Matches in Mönchengladbach der 387. Spielausfall.

Der DWD geht davon aus, dass das Sturmtief in der Nacht zum Montag seinen Höhepunkt erreicht. Aufgrund der Wettervorhersagen war auch schon das Sonntagsspringen des Skisprung-Weltcups im sauerländischen Willingen abgesagt worden.