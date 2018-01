Erster Titel seit September 2016: Kerber triumphiert in Sydney

Sydney (SID) - Angelique Kerber hat in Sydney ihr erstes Turnier seit den US Open im September 2016 gewonnen. Die frühere Weltranglistenerste aus Kiel bezwang im Finale die Australierin Ashleigh Barty 6:4, 6:4, baute ihre Siegesserie in dieser Saison auf 9:0 aus und darf mit Selbstvertrauen zu den Australian Open nach Melbourne reisen. Dort trifft Kerber am Dienstag in ihrem Erstrundenmatch auf Anna-Lena Friedsam aus Neuwied.

Kerber feiert ihren elften Turniersieg © SID

Gegen Barty verwandelte Kerber nach 1:11 Stunden ihren ersten Matchball zum insgesamt elften Turniersieg ihrer Profikarriere. Damit kehrt die 29-Jährige am Montag in den Kreis der weltweit besten 20 Spielerinnen zurück, aus dem sie zum Ende des Jahres 2017 herausgefallen war. Nach den starken Auftritten beim Hopman Cup in Perth und nun in Sydney gehört Kerber zu den Favoritinnen in Melbourne.

Im November des vergangenen Jahres hatte sich Kerber von ihrem langjährigen Trainer Torben Beltz getrennt und den Belgier Wim Fissette verpflichtet. Diese Entscheidung zahlt sich bereits nach wenigen Wochen aus. Das sportliche Krisenjahr 2017, das betonte Kerber in Perth immer wieder, sei abgehakt. "Darauf schaue ich nicht mehr zurück", sagte sie.