Erstes Rennen, erster Sieg: Degenkolb gewinnt auf Mallorca

Ses Salines/Mallorca (SID) - Der deutsche Radprofi John Degenkolb (Trek-Segafredo) hat auf Mallorca gleich sein erstes Rennen im Jahr 2018 gewonnen und damit schon jetzt so viele Tagessiege auf dem Konto wie in der kompletten vergangenen Saison. Der 29-Jährige aus Gera gewann am Donnerstag nach 178 Kilometern in Ses Salines das erste von vier Eintagesrennen, die als Mallorca Challenge zusammengefasst werden.

Erster Sieg im ersten Rennen 2018 für John Degenkolb © SID

Im Sprint setzte sich Degenkolb gegen den Norweger Sondre Holst Enger (Israel Cycling Academy) und dem Belgier Jasper De Buyst (Lotto Soudal) durch.

"Es ist ein tolles Gefühl, bereits jetzt den ersten Sieg zu feiern, auch für das Team", sagte Degenkolb: "Wir hatten eine schöne Trainingswoche auf Mallorca. Die Saison mit einem Sieg zu beginnen, ist immer großartig."