Erstes belarussisches Finale der Geschichte: Sabalenka siegt gegen Asarenka

Köln (SID) - Aryna Sabalenka hat das erste belarussische Finale in der Geschichte des Frauentennis für sich entschieden. Die Nummer eins ihres Landes setzte sich im tschechischen Ostrau gegen US-Open-Finalistin Wiktoria Asarenka 6:2, 6:2 durch und feierte den siebten Turniersieg ihrer Karriere. Sabalenka (22), die vom deutschen Ex-Profi Dieter Kindlmann trainiert wird, brauchte nur 68 Minuten für ihren Prestigeerfolg.

Sabalenka holt den siebten Turniersieg ihrer Karriere © SID

Die ehemalige Weltranglistenerste Asarenka (31), Mutter eines Sohnes, verpasste ihren zweiten Titel der Saison nach den in New York ausgetragenen Western & Southern Open im August. Zum ersten Mal seit 2016 stand sie jedoch in drei Endspielen in einem Jahr.

Das Turnier in Ostrau war das vorletzte der WTA-Saison. Nachdem die Asientour wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden war und somit auch das Finale der acht besten Spielerinnen des Jahres ausfiel, haben die Tennisspielerinnen nur noch in Linz (ab 9. November) die Möglichkeit aufzuschlagen.