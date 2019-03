Erstligist Empoli beurlaubt Coach Iachini

Empoli (SID) - Der italienische Fußball-Erstligist FC Empoli hat nach der 1:2-Niederlage gegen AS Rom am Montagabend seinen Trainer Giuseppe Iachini beurlaubt. Der 54-Jährige saß erst seit November auf der Trainerbank des Klubs, der den viertletzten Platz in der Tabelle belegt. Lediglich ein Punkt trennt den Verein von den Abstiegsrängen.