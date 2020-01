Erstmals drei Assists: Kahun siegt mit Pittsburgh

Köln (SID) - Nationalspieler Dominik Kahun sind erstmals in seiner NHL-Karriere drei Torvorlagen in einem Spiel gelungen. Beim 4:3 nach Verlängerung bei Colorado Avalanche bereitete der Stürmer der Pittsburgh Penguins die Treffer zum 1:1 (34.), 2:2 (42.) und 3:2 (56.) vor. Für den deutschen Eishockeyprofi waren es in dieser Saison die Assists Nummer 14 bis 16.

Dominik Kahun glänzt als Vorlagengeber © SID

Jared McCann schoss die Penguins in der Overtime zum Sieg (64.), nachdem Colorado spät durch Matt Calvert ausgeglichen und sich einen Punkt gesichert hatte (60.). Pittsburgh ist im Osten mit 27 Siegen aus 44 Spielen und 59 Punkten Dritter. Torhüter Philipp Grubauer saß auf der Bank der Avalanche, im Westen mit 55 Punkten Dritter.