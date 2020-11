Erstmals in eigenen Trikots: Brasiliens Frauen schlagen Ecuador deutlich

Köln (SID) - Brasiliens Fußballfrauen gehen neue Wege: Am Freitag beim Testspiel gegen Ecuador trug das Team von Nationaltrainerin Pia Sundhage erstmals in der Verbandshistorie ein komplett eigenes Trikot und verzichtete dabei bewusst auf die Sterne der fünf WM-Titel der Männer-Nationalmannschaft. "Wir werden jetzt unsere eigenen Sterne erobern", versprach Nationalspielerin Andressinha stellvertretend für ihre Kolleginnen schon vor der Partie in Sao Paulo.

Brasiliens Frauen laufen künftig in eigenen Trikots auf © SID

Im kanariengelben Shirt ohne die üblichen Trophäen über dem Verbandsemblem zeigte sich vor allem Stürmerin Debinha, die die an Covid-19 erkrankte Weltfußballerin Marta stark ersetzte, mit einem Hattrick beim 6:0 (1:0) inspiriert im neuen Outfit.

Unter der Schwedin Sundhage, die als Trainerin mit den USA 2008 und 2012 Olympiagold gewann, wollen die Brasilianerinnen, im Sommer in Tokio endlich ganz oben oben auf dem Podest stehen. Bei der WM 2007 sowie den Olympischen Spielen 2004 und 2008 hatte Brasilien jeweils das Finale verloren.