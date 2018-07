Erstmals seit 1991: Gemeinsames Korea-Gold im Tischtennis

Daejeon (SID) - Erstmals seit 1991 hat es im Tischtennis wieder Gold für ein gemeinsames koreanisches Team gegeben. Bei den Korea Open in Daejeong setzten sich am Samstag im Mixed-Finale Jang Woo Jin aus dem Süden und seine nordkoreanische Partnerin Cha Hyo Sim gegen das chinesische Duo Wang Chuqin and Sun Yingsha mit 3:1 durch. Zuletzt hatte eine vereinte koreanische Frauen-Mannschaft vor 27 Jahren bei der WM triumphiert.

Cha Hyo Sim und Jang Woo Jin holten sensationell Gold © SID

"Ich hatte Gänsehaut, als die Zuschauer gejubelt haben", berichtete Jang, "dann habe ich bei der Siegerehrung Hyo Sim weinen sehen. Es bricht mir das Herz, dass wir uns bald voneinander verabschieden müssen." Bei den Korea Open waren ingesamt vier gemeinsame koreanische Paarungen an den Start gegangen, Bronze gab es dabei zudem durch ein Männer-Doppel.

Im Einzel der Männer hatte der zweimalige Europameister Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) das Comeback auf internationaler Bühne nach seiner langwierigen Oberschenkelhalsentzündung gegeben. Nach dem Auftaktsieg gegen den Qualifikanten Enzo Angles (Frankreich) scheiterte der Weltranglistenvierte im Achtelfinale am Japaner Jun Mizutani.