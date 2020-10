Erstmals seit 2001: Braves gewinnen Play-off-Serie

Köln (SID) - Die Atlanta Braves haben ihren Negativlauf in der Major League Baseball (MLB) nach fast 20 Jahren beendet. In der Wildcard-Runde schaltete das Team die Cincinnati Reds durch ein 5:0 aus und kam erstmals seit 2001 wieder in den Play-offs eine Runde weiter. Das erste Duell der Best-of-Three-Serie hatten die Braves 1:0 gewonnen.

Atlanta schaltete Cincinnati aus © SID

Im Viertelfinale trifft Atlanta auf die Chicago Cubs oder die Miami Marlins. Den bislang letzten Play-off-Erfolg hatten die Braves 2001 in der Runde der letzten Acht gegen die Houston Astros gefeiert (3:0). Danach gingen neun Serien nacheinander verloren, dazu das Wildcard-Duell 2012.