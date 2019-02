Erstrundenpleite für Marterer in Sao Paulo

São Paulo (SID) - Tennisprofi Maximilian Marterer (Nürnberg) ist beim ATP-Turnier in Sao Paulo bereits zum vierten Mal in diesem Jahr in der Auftaktrunde gescheitert. Der Weltranglisten-97. unterlag dem Spanier Roberto Carballes Baena mit 6:3, 1:6, 2:6. Marterer war der einzige deutsche Vertreter beim mit 618.810 Dollar dotierten Sandplatzturnier in der brasilianischen Metropole.