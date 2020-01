"Es ist mein Traum": Xavi verhandelt mit Barca über Trainerjob

Madrid (SID) - Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona plant offenbar eine spektakuläre Rückholaktion seiner Klublegende Xavi als Cheftrainer. Der 39-Jährige soll bei den Katalanen Ernesto Valverde ersetzen - und zwar am liebsten sofort, wie spanische Medien übereinstimmend berichten. Xavis katarischer Klub Al Sadd bestätigte Gespräche.

Kehrt Xavi als Trainer zu Barca zurück? © SID

Der frühere Welt- und Europameister selbst hielt sich mit konkreten Aussagen noch zurück, betonte aber grundsätzlich: "Ich kann nicht verbergen, dass es mein Traum ist, Barcelona zu trainieren. Das habe ich schon viele Male gesagt." Al Sadds Sportdirektor Muhammad Ghulam meinte: "Es gibt Verhandlungen zwischen Xavi und dem FC Barcelona. Wir wünschen ihm viel Erfolg, da, wo er hingehen möchte." Noch aber sei er in Doha.

Barca bietet Xavi dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2022 an. Der frühere Mittelfeld-Maestro präferiere einen Einstieg erst im Sommer, hieß es in spanischen Medien. Seine Entscheidung wurde noch für Sonntag erwartet. Xavi war 2017 nach 17 Jahren als Barca-Profi mit 769 Spielen zu Al Sadd gewechselt und hatte im vergangenen Juli den Trainerjob dort übernommen.

"Ich kann Ihnen nicht allzu viel sagen, nur dass ich Abidal getroffen habe und er mein Freund ist", sagte er. "Sie waren hier, um mit mir zu reden. Wir haben viele Dinge besprochen."

Valverdes Vertrag läuft zum Saisonende aus. Der 55-Jährige steht nach dem Halbfinal-Aus im spanischen Supercup gegen Atletico Madrid (2:3) am Donnerstag unter Druck. In der Liga ist der Meister der vergangenen beiden Spielzeiten punktgleich mit dem Erzrivalen Real Madrid Tabellenführer, in der Champions League erreichte Barca souverän das Achtelfinale.