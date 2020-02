Es kann nur einen geben: Djokovic wünscht sich Tennis-Super-Cup

Dubai (SID) - Zwei sind einer zu viel - zumindest, wenn es nach Novak Djokovic geht. Den Weltranglistenersten aus Serbien stört die Koexistenz der beiden Teamwettbewerbe Davis Cup und ATP Cup. Er sieht nur eine Lösung. "Meiner Meinung nach müssen sie sich zu einem Super-Cup vereinigen", sagte Djokovic (31) vor seinem ersten Auftritt nach dem Titelgewinn bei den Australian Open in Dubai.

Djokovic wünscht sich Änderungen © SID

Für ihn werde es schwierig, "jedes Jahr beide Wettbewerbe zu spielen, darum muss ich mich für einen entscheiden", sagte der 17-malige Grand-Slam-Champion: "Ich glaube kaum, dass das ein tragfähiges Model für unseren Sport ist."

Djokovic war beim neu eingeführten Davis-Cup-Finalturnier im vergangenen November mit der serbischen Mannschaft in Madrid im Viertelfinale ausgeschieden. Beim ATP Cup wenige Wochen später in Australien führte er sein Team zum Titel. Ganz in seinem Sinne sind beide Wettbewerbe nicht. "99 Prozent aller Nationen werden für viele, viele Jahre nicht die Möglichkeit haben, ein Heimspiel auszurichten", sagte Djokovic.