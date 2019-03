Es "kribbelt": Schumacher kann Start in Formel 2 kaum erwarten

Köln (SID) - Mick Schumacher kann seinen ersten Start in der Formel 2 in Bahrain (29. bis 31. März) kaum erwarten. "Da kribbelt es schon bei mir. Es hat lange genug gedauert, jetzt soll es losgehen", sagte der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher im Interview mit dem Kölner Express beim Abschluss der Saisonvorbereitungen in Barcelona.

Mick Schumacher freut sich auf die erste Formel-2-Saison © SID

Zu hohe Erwartungen will der 19-Jährige bei seinen ersten Rennen in der höheren Klasse allerdings noch nicht wecken. "Dieses Jahr werde ich voll damit beschäftigt sein, zu lernen, mich als Fahrer weiterzuentwickeln", sagte er. Der Rest komme "irgendwann von selbst". Für seine Entwicklung studiere er auch die Karriere seines erfolgreichen Vaters ganz genau. "Er ist der Beste und mein Idol", mit ihm verglichen zu werden mache ihn "sehr happy".

Im Januar war Mick Schumacher der Ferrari Driver Academy beigetreten und gehört damit nun offiziell dem Rennstall an, mit dem sein Vater eine Ära prägte. Mick Schumacher wurde im vergangenen Jahr Europameister in der Formel 3 und machte seinen Aufstieg in die Formel 2 bereits Ende November perfekt.