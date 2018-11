Etappenerfolg für Maradonas Dorados im Aufstiegsrennen

Mexiko-Stadt (SID) - Der argentinische Fußball-Weltstar Diego Maradona ist als Trainer des mexikanischen Zweitligisten Dorados de Sinaloa dem angestrebten Aufstieg durch den Einzug ins Finale der Apertura-Meisterschaft einen großen Schritt nähergekommen. Der Mannschaft des Weltmeisters von 1986 reichte im Halbfinal-Rückspiel bei den Bravos de Juarez aufgrund des 2:0-Hinspielerfolgs im heimischen Culiacan ein 0:1 zum Sprung ins Endspiel.

Der Aufstieg rückt für Diego Maradonas Mannschaft näher © SID

Nach Ende der zweigeteilten Saison ermitteln der Apertura-Sieger und der Clausura-Gewinner den Aufsteiger in Mexikos erste Division. Im Apertura-Finale treffen Maradonas Dorados entweder auf Atletico San Luis oder CF Atlante aus Cancun (Hinspiel: 3:0).

In Culiacan unternimmt Maradona einen weiteren Anlauf als Trainer. Zu den vorherigen Stationen des 58-Jährigen gehörte auch der Posten des argentinischen Nationaltrainers. Vor seinem Engagement in Mexiko hatte Maradona zuletzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten als Coach gearbeitet.