Etappensieger Degenkolb glücklich: "Es war eine super Tour"

Paris (SID) - Schon vor der Ankunft in Paris hat der deutsche Etappensieger John Degenkolb die 105. Tour de France persönlich als einen großen Erfolg eingestuft. "Die sechste Teilnahme, das sechste Mal Paris erreicht und das auch noch mit einem Sieg bei der Etappe nach Roubaix - mein Fazit ist daher logisch: es war eine super Tour", sagte der Klassikerspezialist dem SID vor dem Tour-Schlussakkord am Sonntag.

John Degenkolb peilt den WM-Titel an © SID

Der Thüringer ist "happy, dass es endlich geklappt hat, eine Etappe abzuschießen - aber auch darüber, wie ich über die Berge gekommen bin und wie wir als Team zusammengearbeitet haben". In Roubaix, wo Degenkolb (Trek-Segafredo) vor drei Jahren auch den berühmten Klassiker Paris-Roubaix gewonnen hatte, war ihm der erste Tour-Etappensieg seiner Laufbahn gelungen. "Ich freue mich darüber, auf alle Fälle ein Ausrufezeichen gesetzt zu haben", sagte er.

Insgesamt hätten aus deutscher Sicht "die dieses Jahr besonders harten Bergetappen - gerade in den Alpen - unseren Sprintern sicher nicht in die Karten gespielt", sagte Degenkolb. Aber dies sei nicht nur Marcel Kittel und Andre Greipel so gegangen, "und ich denke daher, dass die schnelle harte Kritik an ihnen so nicht unbedingt angemessen war. Außerdem - und das wird ja immer vergessen - haben wir zwei deutsche Teams hier in der Tour, die auch beide sehr erfolgreich waren", betonte der 29-Jährige in Bezug auf die Teams Bora-hansgrohe und Sunweb.

Für Bora fuhr der Slowake Peter Sagan zum sechsten Mal in seiner Laufbahn im Grünen Trikot nach Paris und erhielt dabei große Unterstützung von Marcus Burghardt. Bei Sunweb verhalfen Nikias Arndt und der "sehr starke" (Degenkolb) Simon Geschke (Gesamt-25.) dem Niederländer Tom Dumoulin zum zweiten Rang im Klassement hinter dem Briten Geraint Thomas.