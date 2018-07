"Etwas Einzigartiges machen": Berlin bereit für die Leichtathletik-EM

Berlin (SID) - Public Viewing, Showacts und jede Menge Stargäste: Gut drei Wochen vor Beginn der Leichtathletik-EM in Berlin (6. bis 12. August) haben die Macher des Events neue Details zur so genannten Europäischen Meile auf dem Breitscheidplatz präsentiert. "Wir wollen den Sport darstellen, wie man ihn noch nie gesehen hat", sagte Cheforganisator Frank Kowalski am Freitag in Berlin.

Die Leichtathletik-EM startet Anfang August © SID

Zu Füßen der Gedächtniskirche hat kürzlich der Aufbau einer kleinen Arena begonnen - mit blauer Laufbahn, einer Showbühne und einer Tribüne für 3000 Zuschauer. 38 von insgesamt 48 Siegerehrungen werden dort neben der Qualifikationen im Kugelstoßen stattfinden, die Hymnen werden A cappella gesungen. Zudem soll Michael Schulte zum Auftakt auftreten, jeden Abend wird ein Public Viewing mit Moderation, Live-Acts und Stargästen stattfinden. "Es ist unser Anspruch, etwas Einzigartiges zu machen", sagte der ehemalige Weitspringer Konstantin Krause, Direktor der Europäischen Meile.

Kurz vor Beginn der Titelkämpfe wurden bereits 250.000 Tickets verkauft. "Das ist eine Zahl, die es bei Europameisterschaften im Vorverkauf noch nie gegeben hat", sagte Kowalski. 25 Tage vor EM-Beginn wurde zudem eine neue Aktion gestartet: 2500 Tickets im Unterrang des Olympiastadions sind für 25 Euro erhältlich.