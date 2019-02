Euro Hockey Indoor Cup: Erstmals kein deutscher Sieger

Wien (SID) - Bei den traditionsreichen Euro Hockey Indoor Cups gibt es erstmals in der Geschichte in einem Jahr keinen deutschen Sieger. Beim Männer-Turnier der Klub-Spitzenteams aus den acht erfolgreichsten Hockey-Nationen Europas in Wien verlor der deutsche Meister UHC Hamburg im Halbfinale gegen SV Arminen aus Österreich 2:3 im Shootout, nach regulärer Spielzeit hatte es 3:3 gestanden.

Keine deutsche Beteiligung beim Hockey-Indoor-Cup-Finale © SID

Beim Frauen-Turnier in Hamburg verfehlte der Club an der Alster das Endspiel durch ein 3:5 gegen Laren MHC aus den Niederlanden. In bislang 30 Turnieren gab es bei den Frauen 29 deutsche Sieger, nur 2013 setzte sich Den Bosch aus den Niederlanden durch. Bei den Männern entschied bei 30 Indoor Cups 27 Mal ein deutsches Team das Finale für sich. Ein Jahr ohne deutschen Sieger bei Frauen und Männern gab es noch nie.

Bei den Männern in Wien trifft im Finale am Sonntag Arminen auf den SC Partille aus Schweden. Bei den Frauen spielt Elektrostal aus Russland gegen Laren MHC.