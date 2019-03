EuroCup: Alba Berlin erzwingt Entscheidungsspiel

Málaga (SID) - Alba Berlin hat das Aus im Viertelfinale des EuroCups abgewendet und ein Entscheidungsspiel erzwungen. Der Basketball-Bundesligist gewann beim spanischen Klub Unicaja Malaga nach einer starken Vorstellung 101:81 (51:43), in der Best-of-Three-Serie steht es damit 1:1. Am Mittwoch (19.00 Uhr/MagentaSport) wird in Berlin der Halbfinalist ermittelt.

Rokas Giedraitis mit 23 Punkten bester Werfer bei Alba © SID

Alba, das im Auftaktspiel trotz einer zwischenzeitlichen 21-Punkte-Führung den Kürzeren gezogen hatte (90:91), setzte sich beim Wiedersehen im zweiten Viertel ab und gewann am Ende vor 9650 Zuschauern klar. Bester Werfer bei Berlin war der Litauer Rokas Giedraitis mit 23 Punkten. Alba tritt am Sonntag in der Bundesliga gegen den Tabellenzweiten EWE Baskets Oldenburg an.