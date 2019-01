EuroCup: Alba Berlin feiert zweiten Sieg

Vilnius (SID) - Alba Berlin hat in der Zwischenrunde des EuroCups einen weiteren Sieg eingefahren. Der deutsche Basketball-Vizemeister setzte sich beim litauischen Vizemeister Rytas Vilnius in einer umkämpften Partie mit 94:86 (33:36, 79:79) nach Verlängerung durch und feierte den zweiten Erfolg im dritten von sechs Spielen.

Basketball: Niels Giffey beschert Alba Berlin den Sieg © SID

Niels Giffey rettete die Hauptstädter drei Sekunden vor Schluss beim Stand von 77:79 mit seinem Zwei-Punkte-Wurf in die Overtime. Bester Werfer der Partie war Berlins Rokas Giedraitis, der beim Wiedersehen mit seinem Ex-Klub 23 Punkte erzielte. Bei den Gastgebern überzeugten Art Parachouski und Dennis Seeley mit jeweils 16 Zählern.

Die Berliner waren als Tabellenzweiter der Gruppe B in die Top-16-Runde eingezogen, zum Auftakt hatte die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses 83:74 gegen AS Monaco gewonnen. Anschließend gegen den serbischen Rekordmeister Partizan Belgrad 66:78 verloren. Zwei von vier Teams aus jeder Gruppe erreichen die K.o.-Runde.

In der Gruppe F trifft ratiopharm Ulm am Mittwochabend zuhause auf den letztjährigen Halbfinalisten Kuban Krasnodar/Russland. Zuvor spielen die Frankfurt Skyliners in eigener Halle gegen den französischen Vertreter Asvel Villeurbanne Lyon.