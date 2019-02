EuroCup: Alba mit Heimvorteil in möglichem Halbfinale

Berlin (SID) - Alba Berlin hätte im Basketball-EuroCup bei Erreichen des Halbfinales Heimvorteil. Das steht nach dem klaren 97:74 (47:34)-Erfolg über den serbischen Rekordmeister Partizan Belgrad zum Abschluss der Top-16-Runde fest.

Alba hätte im Halbfinale des EuroCups einen Heimvorteil © SID

Schon vor dem letzten Gruppenspiel war klar, dass Alba im Viertelfinale auf den spanischen Klub Unicaja Malaga treffen wird. Berlin gewann die Staffel E mit 5:1-Siegen, Malaga (3:3) wurde in der Gruppe G Zweiter. Da der Bundesligist eine bessere Bilanz hat als die möglichen Halbfinalgegner Asvel Villeurbanne Lyon und MoraBanc Andorra, würde bei einem Weiterkommen das erste sowie ein Entscheidungsspiel in Berlin ausgetragen werden.

Die best-of-three-Serie gegen Malaga beginnt am 5. März mit einem Heimspiel in der Max-Schmeling-Halle. Ein drittes Duell würde am 13. März in der Mercedes-Benz Arena stattfinden. - Das Viertelfinale im Überblick:

Alba Berlin - Unicaja Malaga

Asvel Villeurbanne Lyon - MoraBanc Andorra

Valencia Basket - Rytas Vilnius

Unics Kasan - Kuban Krasnodar