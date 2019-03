EuroCup-Halbfinale: Erster Matchball für Alba Berlin

Andorra la Vella (SID) - Erster Matchball für Alba Berlin: Die Basketballer um den erfahrenen Trainer Aito Garcia Reneses haben am Freitag im Duell bei MoraBanc Andorra (20.15 Uhr/MagentaSport) die Chance auf den Einzug ins Finale des EuroCups. Das erste Spiel der Serie "best of three" hatte Alba am Dienstag mit 102:97 gewonnen.

Trainer Aito Garcia Reneses will mit Alba ins Finale © SID

"Für Gästeteams ist es offenbar sehr schwierig, in Andorra zu gewinnen, aber mit unserer 1:0-Führung fahren wir aus einer guter Position dorthin", sagte Joshiko Saibou. Der Nationalspieler betonte die Bedeutung einer guten Defensive über 40 Minuten gegen Andorras starke Schützen.

Alba hat bereits 2010 einmal das Finale des EuroCups erreicht. Ein eventuell notwendiges und entscheidendes drittes Spiel würde am kommenden Mittwoch (20.00 Uhr) in der Berliner Max-Schmeling-Halle stattfinden.