EuroCup: Ulm gelingt wichtiger Sieg gegen Andorra

Neu-Ulm (SID) - Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat seine Chancen auf den Einzug in die Top-16-Runde des EuroCup deutlich verbessert. Der frühere deutsche Vizemeister setzte sich gegen MoraBanc Andorra 88:80 (43:43) durch und feierte den vierten Sieg im neunten Spiel. Am letzten Vorrundenspieltag (19. Dezember) tritt Ulm bei Germani Brescia Leonessa an.

Nach zuletzt drei Siegen in der Bundesliga setzte Ulm auch international den Aufwärtstrend fort. Beste Werfer der Gastgeber vor 4000 Zuschauern waren Patrick Miller (20 Punkte), Per Günther und David Krämer (je 12). Das Hinspiel hatte Ulm mit 95:103 verloren.