EuroCup: Ulm verliert unglücklich bei Tabellenführer Monaco

Monaco (SID) - Der frühere deutsche Basketball-Vizemeister ratiopharm Ulm muss im EuroCup immer mehr um den Einzug in die zweite Gruppenphase der Top 16 bangen. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath verlor bei Tabellenführer AS Monaco unglücklich mit 81:84 (46:40). Damit sind die Ulmer nach dem Auftakt des achten Spieltages zurzeit Fünfter in der Gruppe A, vier von sechs Teams kommen weiter.

EuroCup: Zweite Niederlage für Ulm-Coach Leibenath © SID

Bester Werfer der Ulmer, die einen 12-Punkte-Vorsprung aus der Hand gaben, war Javonte Green mit 18 Zählern. Am Mittwoch sind Vizemeister Alba Berlin gegen den französischen Klub Limoges CSP (20.00 Uhr) und die Frankfurt Skyliners gegen Rytas Vilnius aus Litauen (19.30 Uhr) im Einsatz.