EuroLeague: Alba beendet nach Krimi Niederlagen-Serie

Köln (SID) - Nach einem Kraftakt hat Basketball-Vizemeister Alba Berlin nach sechs Niederlagen in Folge in der EuroLeague den zweiten Sieg gefeiert. Bei Panathinaikos Athen setzte sich das Team von Trainer Aito Reneses mit 106:105 (98:98, 88:88, 58:49) nach zweimaliger Overtime durch. Zuvor hatte Berlin einzig den Auftakt gegen Zenit St. Petersburg gewonnen.

Coach Aito Reneses gewinnt mit Alba in Athen © SID

Am Donnerstag sorgte Luke Sikma mit seinem verwandelten Freiwurf acht Sekunden vor dem Schluss für die Entscheidung. Erfolgreichster Werfer der Berliner war Martin Hermannsson mit 20 Punkten. Topscorer der Partie wurde Ioannis Papapetrou mit 39 Zählern.

Am Dienstag empfangen die Berliner in der EuroLeague Roter Stern Belgrad (19.00 Uhr/Magenta Sport), davor geht es am Sonntag in der Bundesliga zu den MHP Riesen Ludwigsburg.