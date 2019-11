EuroLeague: Alba siegt mit letzter Kraft

Berlin (SID) - Alba Berlin hat in der Basketball-EuroLeague mit allerletzter Kraft einen wichtigen Sieg gefeiert. Im letzten von sieben Spielen innerhalb von 15 Tagen biss der Bundesligadritte am Donnerstag auf die Zähne und bezwang den litauischen Serienmeister Zalgiris Kaunas zu Hause mit 69:62 (32:26).

Alba Berlin mit letzter Kraft zum Sieg © SID

Mit dem vierten Sieg im elften EuroLeague-Spiel zogen die Berliner in der Tabelle an Kaunas vorbei und erhielten ihre kleine Chance auf die Play-offs. Nächster Gegner ist am Nikolaustag auswärts Fenerbahce Istanbul.