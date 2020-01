EuroLeague: Alba verliert Heimspiel gegen Tel Aviv

Köln (SID) - Alba Berlin hat in der EuroLeague kaum noch Chancen auf die Play-offs. Im zweiten Spiel des neuen Jahres verlor die Mannschaft von Trainer Aito Reneses ihr Heimspiel gegen Maccabi Tel Aviv mit 89:95 (45:50). Am vergangenen Freitag hatte Alba bei Valencia Basket mit 77:91 den Kürzeren gezogen.

Enttäuscht über die deutliche Niederlage: Aito Reneses © SID

Mit fünf Siegen aus nun 18 Spielen liegt Berlin nur auf Rang 17 und damit auf dem vorletzten Platz. Lediglich die besten Acht ziehen in die Play-offs ein.

Aufseiten der Berliner war der Isländer Martin Hermansson mit 16 Zählern erfolgreichster Werfer. Das nächste Spiel in der EuroLeague bestreitet Alba am kommenden Dienstag (14. Januar) bei Olympiakos Piräus. In der Bundesliga muss Alba bereits am kommenden Sonntag bei Brose Bamberg antreten.