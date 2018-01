EuroLeague: Bamberg gibt Sieg in Tel Aviv aus der Hand

Tel Aviv (SID) - Der deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg hat eine Last-Minute-Niederlage und damit den nächsten bitteren Rückschlag in der EuroLeague kassiert. Die Franken unterlagen am Donnerstagabend bei Maccabi Tel Aviv mit 88:90 (41:39), es war die fünfte Pleite in Serie. Die Play-offs rücken damit schon jetzt in weite Ferne.

Brose Bamberg: Knappe Niederlage in Tel Aviv © SID

Nach 17 Spielen liegt der Bundesligist mit einer Bilanz von 6:11 Siegen auf dem 13. Platz, nur die ersten Acht qualifizieren sich nach 30 Spieltagen für das Viertelfinale. Maccabi (9:8) hat weiterhin den letzten Endrundenplatz inne.

Auch die Israelis waren nach fünf Niederlagen aus den vergangenen sechs EuroLeague-Spielen mit Problemen angetreten, und Bamberg startete stärker. Die Gäste behielten selbst nach Tel Avivs 6:0-Lauf zu Beginn des dritten Viertels in einer schwierigen Phase die Kontrolle und führten rund drei Minuten vor Schluss noch mit sechs Punkten Vorsprung.

Dann gelang jedoch nichts mehr, und die Gastgeber gingen entscheidend in Führung. Ricky Hickman war mit 23 Punkten Bambergs Topscorer, Michael Roll kam als bester Werfer Tel Avivs auf den gleichen Wert.