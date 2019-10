EuroLeague: Bayern-Basketballer mit starker Reaktion auf Pokal-Aus

Köln (SID) - Der deutsche Basketballmeister Bayern München hat eine starke Reaktion auf das überraschende Pokal-Aus gezeigt. Am dritten Spieltag der EuroLeague gewannen die Bayern, die es in dieser Saison als erster Bundesligist ins Viertelfinale der Königsklasse schaffen wollen, gegen ASVEL Lyon-Villeurbanne 104:63 (57:35) und feierten ihren zweiten Sieg.

Topscorer gegen Lyon-Villeurbanne: Maodo Lo (l.) © SID

Am Montag waren die Münchner völlig überraschend in der ersten Runde des Pokals der Basketball Bundesliga (BBL) an den Telekom Baskets Bonn gescheitert. Gegen die Gäste aus Frankreich präsentierten sich die Bayern am Donnerstagabend von Beginn an umso konzentrierter und erzielten die ersten neun Punkte der Partie. Schon nach dem ersten Viertel führten die Gastgeber, für die Nationalspieler Maodo Lo mit 19 Punkten als Topscorer glänzte, beruhigend mit 30:13 und gerieten nie in Gefahr.

Am Sonntag (18.00 Uhr/Magenta Sport) ist Bayern München in der BBL bei den EWE Baskets Oldenburg zu Gast. In der Bundesliga ist der Titelverteidiger nach drei Spielen noch ohne Punktverlust.