EuroLeague: Bayern feiern fünften Saisonsieg

München (SID) - Der deutsche Basketballmeister Bayern München hat in der EuroLeague seinen fünften Sieg gefeiert und damit Wiedergutmachung für die hohe Pleite zuletzt in Tel Aviv geleistet. Der Tabellenführer der Bundesliga gewann am elften Spieltag 72:65 (31:28) gegen den russischen Vertreter Chimki Moskau, der mit der gleichen Saisonbilanz wie die Hausherren nach München gereist war.

Bayern München gewann gegen Braunschweig mit 87:61 © SID

Die Bayern, die in der Vorwoche beim israelischen Rekordchampion Maccabi Tel Aviv chancenlos waren (71:95), feierten im siebten Heimspiel den vierten Sieg und wahrten damit den Anschluss an die Play-off-Plätze der besten Acht.

Vor 4517 im Audi Dome war Münchens Nihad Dedovic mit 14 Punkten Topscorer der Partie, Vladimir Lucic steuerte 13 Zähler bei. Für die Bayern geht es in Europa am Freitag kommender Woche mit einem weiteren Heimspiel gegen Zalgiris Kaunas aus Litauen weiter.