EuroLeague: Bayern überzeugt mit deutlichem Sieg gegen Darüssafaka

München (SID) - Dank einer überragenden Leistung hat der deutsche Basketball-Meister Bayern München in der EuroLeague den dritten Sieg im sechsten Spiel gefeiert. Der Bundesliga-Spitzenreiter setzte sich in einer Neuauflage des EuroCup-Halbfinales souverän mit 116:70 (54:35) gegen Darüssafaka Istanbul durch und hat nun eine ausgeglichene Bilanz in der Königsklasse.

Bayern München überzeugt gegen Darüssafaka Istanbul © SID

"Mich hat auch überrascht, dass wir so hoch gewonnen haben, bislang hat Darüssafaka sehr guten Basketball gespielt. Das war ein perfekter Abend für uns, wir haben 40 Minuten überzeugt", sagte Münchens Small Forward Nihad Djedovic bei Telekom Sport zum Erfolg.

Gegen die Türken, die allerdings bereits die vierte Niederlage in Folge kassierten, punkteten gleich fünf Bayern-Spieler zweistellig. Beste Werfer des Teams von Trainer Dejan Radonjic waren Devin Booker (18 Punkte), Djedovic (16) und Petteri Koponen (16).

Die Gastgeber starteten vor 5087 Zuschauern im Audi Dome gut in die Partie und erarbeiteten sich im ersten Viertel einen knappen Vorsprung. Im zweiten Durchgang legten die Bayern einen Zwischenspurt ein und bauten ihre Führung schon zur Halbzeit auf 19 Punkte aus.

"Dacka" fand gegen die Hausherren auch in der Folgezeit kaum Mittel. Die Bayern nutzten jede Lücke gnadenlos aus und überzeugten sowohl aus der Distanz als auch unter dem Korb.

Noch im März waren die Münchner im Halbfinale des EuroCups in zwei Spielen an Darüssafaka gescheitert. Istanbul holte später auch den Titel.

Am siebten Spieltag der EuroLeague sind die Münchner am 16. November (Freitag/20.30 Uhr/Telekom Sport) gegen den russischen Spitzenklub ZSKA Moskau gefragt. Zuvor geht es am Sonntag in der Bundesliga gegen den Tabellenvierten EWE Baskets Oldenburg (18 Uhr/Telekom Sport).