EuroLeague: Bayern verlieren bei Bray-Debüt in Athen

Köln (SID) - Beim langersehnten Debüt von Neuzugang TJ Bray hat der deutsche Basketballmeister Bayern München seine Pleitenserie in der EuroLeague fortgesetzt. Beim griechischen Rekordchampion Panathinaikos Athen unterlag der Bundesliga-Tabellenführer nach einem Einbruch in der Schlussphase mit 83:98 (53:53) und kassierte im Wettbewerb die fünfte Niederlage in Folge.

Greg Monroe (l.) war der erfolgreichste Bayern-Spieler © SID

Bray, der den Bayern wegen einer Operation nach einer Sehnenverletzung im Fuß seit Saisonbeginn fehlte, spielte gut 20 Minuten und kam auf 14 Punkte. Erfolgreicher als der Zugang von Rasta Vechta war lediglich Greg Monroe (17).

Im dritten Spiel nach der Entlassung von Trainer Dejan Radonjic ließen sich die Bayern unter Nachfolger Oliver Kostic von einem Fehlstart (0:12) nicht aus dem Konzept bringen. Durch ein starkes zweites Viertel (35:25) und einen guten Start in die zweite Hälfte setzten sich die Münchner bis auf acht Punkte ab (70:62), brachten sich mit schwachen letzten zehn Minuten (8:22) aber um den Lohn.

Mit sechs Siegen und 13 Niederlagen liegen die Bayern deutlich hinter Roter Stern Belgrad (9:10) auf Rang acht, der zur Teilnahme am Viertelfinale berechtigt. Alba Berlin hat nach 19 Spielen ebenfalls erst sechs Siege auf dem Konto.