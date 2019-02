EuroLeague: Bayern verpassen Überraschung in Madrid

Madrid (SID) - Der deutsche Basketballmeister Bayern München hat in der EuroLeague eine Überraschung verpasst. Das Team von Trainer Dejan Radonjic verlor am 23. Spieltag beim spanischen Rekordmeister und EuroLeague-Titelverteidiger Real Madrid 78:91 (39:42) und rutschte in der Tabelle aus den Play-off-Plätzen heraus.

Barthel war mit 14 Punkten bester Werfer der Bayern © SID

Die Bayern liegen auf Platz neun, gleichauf mit dem Achten Baskonia Vitoria. Gegen die Spanier hatte das Radonjic-Team vor zwei Wochen verloren. Die besten acht Teams nach 30 Spieltagen erreichen die Finalrunde.

Der Bundesliga-Tabellenführer spielte in der ersten Hälfte in Madrid gut mit und hielt stets Kontakt zu den Königlichen. Zur Halbzeit betrug der Rückstand nur drei Punkte. Im dritten Viertel zog Madrid aber vorentscheidend auf 19 Punkte davon, trotz eines guten letzten Viertels gelang den Münchnern die Wende nicht mehr. Bester Werfer für den einzigen deutschen Vertreter im Wettbewerb war Danilo Barthel mit 14 Punkten.

Für die Bayern geht es am kommenden Freitag im wichtigsten europäischen Klubwettbewerb weiter. Dann steht ein Auswärtsspiel beim montenegrinischen Vertreter Buducnost Podgorica auf dem Programm.